Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar/TL yükseldi!

Merkez Bankası, yüzde 25 olan politika faizini 2023 Eylül ayında yüzde 30'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 27,07 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Gün içi dolar/TL kuru en yüksek 27,21 TL seviyesini test ederken, en düşük 26,57 TL seviyesini gördü.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, 2023 Eylül ayı katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem