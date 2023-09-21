Annelerin çaresizliği: "Çocuğuma bir gün beslenme koyabiliyorum bir gün koyamıyorum"

CHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Gizem Yıldırım, vatandaşın derdini dinledi. Çocuklarına beslenme koyamadıklarını söyleyen anneler, isyan etti.

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CHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Gizem Yıldırım, Erzurumlu kadınların derdini dinledi. Çocuklarına beslenme koyamadıklarını belirten kadınlar, her şeyin çok pahalı olduğunu ve çocuklarına bir gün beslenme koyup, ertesi gün koyamadıklarını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Ben Dinlerken Utandım... Bir gün beslenme koyabiliyor bir gün koyamıyorum dedi. Meyvesi,Peyniri lüks oldu zaten... Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken, AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti." ifadelerini kullanarak, annelerle olan konuşmasını paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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