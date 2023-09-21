Son dakika: Gram altın düşüşe geçti!

Son dakika haberi... Dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı düşüşle başladı.

Son Güncelleme:
Son dakika: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade etmesi dolar endeksli değerli madenler piyasasında oynaklığın artmasına neden oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla bin 675 liradan işlem görüyor.

Son dakika: Gram altın düşüşe geçti! - Resim : 1

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı bin 692-bin 675 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,05 azalışla bin 677 liradan tamamlamıştı.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,18 altında bin 926 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!Ekonomi
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Borsa İstanbul güne nasıl başladı?Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Borsa İstanbul güne nasıl başladı?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın FED Ons Altın Merkez Bankası Faiz Altın
Son Güncelleme:
Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı ardından apar topar sildi! Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı ardından apar topar sildi!
Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar! TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!
Çiftçinin maliyet enflasyonunda sert yükseliş! Çiftçinin maliyet enflasyonunda sert yükseliş!
Emeklilerin en çok tercih ettiği 5 il! İstanbul'dan akın akın göç ediyorlar Emeklilerin en çok tercih ettiği 5 il! İstanbul'dan akın akın göç ediyorlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Borsa İstanbul güne nasıl başladı?
Tüketicinin ekonomiye güveni kalmadı! Tüketicinin ekonomiye güveni kalmadı!
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı
Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı
İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın
İddia: İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek
İsmail Saymaz: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor, kritik bir bilgiye ulaştım 'Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor'