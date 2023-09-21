Son dakika: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade etmesi dolar endeksli değerli madenler piyasasında oynaklığın artmasına neden oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla bin 675 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı bin 692-bin 675 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,05 azalışla bin 677 liradan tamamlamıştı.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,18 altında bin 926 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem