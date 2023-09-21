Çiftçinin maliyet enflasyonunda sert yükseliş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı.

Buna göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Temmuz'da aylık bazda yüzde 6,54 artarken, yıllık bazda yüzde 34,32 yükseldi. Tarım-GFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 artış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA YILLIK EN ÇOK MAL VE HİZMET ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 11,90 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 76,25 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK VETERİNER HİZMETLERİNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın az olduğu alt gruplar yüzde 2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 13,20 ile enerji ve yağlar oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 95,89 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

AYLIK ARTIŞ EN YÜKSEK ENERJİ HARCAMALARINDA

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,65 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,76 ile enerji ve yağlar ve yüzde 18,80 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,38 ile hayvan yemi oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem