Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirerek yükselişe geçti.

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Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkı para politikasına desteğinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 30'a çekerek devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon, piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 27,0278'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yönünü yukarı doğru çevirerek 27,05 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar! - Resim : 1

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak.

FED'DEN FAİZE FREN

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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