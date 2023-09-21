Tüketicinin ekonomiye güveni kalmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Eylül ayı tüketici eğilim anketi sonuçları yayımlandı.

Buna göre; tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.

KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERDİ

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem