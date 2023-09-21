Tüketicinin ekonomiye güveni kalmadı!
Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu. Ancak endeks, yükseliş kaydetmesine rağmen 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Eylül ayı tüketici eğilim anketi sonuçları yayımlandı.
Buna göre; tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.
KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERDİ
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
Kaynak: Gerçek Gündem
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