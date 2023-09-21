Merkez Bankası 2023 Eylül ayı faiz kararını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktı.

Daha sonra 2023 ağustos itibarıyla yüzde 60'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte hem Hazine hem de TCMB'de oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız verdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN SERT FAİZ ARTIŞI

Böylece Merkez Bankası, TL'deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun daha da yükseleceği endişesiyle, yüzde 25 olan politika faizini 2023 Eylül ayında 500 baz puan artırarak, yüzde 30'a yükseltti.

PPK SONRASI 'ENFLASYON' VURGUSU

PPK'nın karar metninde, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir" denildi.

PPK sonrası değerlendirme şöyle:

"Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLER DAHİLİNDE GELDİ

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyordu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, eylül ayında faizin 500 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde olmuştu.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla 250 ila 600 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem