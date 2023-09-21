Merkez Bankası'nın kararı sonrası kredi kartı ve kredi faizlerinde üst limitler arttı

Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı

Seçimlerden sonra oluşan yeni ekonomi yönetiminin “rasyonel politikalara dönme” hedefinin göstergelerinden olan Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası, politika faizindeki artış kararı serisini sürdürdü.

Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 30’a yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

GECİKME FAİZİ AYLIK 3,26’YA YÜKSELDİ

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e (yıllık yüzde 37,8) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,26’ya (yıllık yüzde 46,96) yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye (yıllıkta yüzde 60,47) yükseldi.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE FAİZ ÜST SINIRI YÜZDE 77’YE YÜKSELDİ

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3’ten yüzde 69,3'e yükseldi.

İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseldi.

70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 62,5’ten yüzde 77’ye yükseldi.