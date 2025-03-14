Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 14 Mart Cuma Fiyatları....

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri hamlesi sonrasında küresel piyasalar dalgalanmaya başladı. 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan Donald Trump, arka arkaya birçok radikal karara imza attı. Bu kararlar dolar ve euro piyasasını da etkiledi.

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte döviz kurunda tansiyon yükselirken, euro 11 Mart günü tarihinde ilk kez 40 lirayı aşarak rekor kırdı. Bir haftadır devam eden yükselişini katlayan euro, 40,0080 TL seviyesine kadar çıktı.

EURO REKOR KIRMIŞTI

Euro’nun rekorunun ardından gözler yeniden küresel piyasalara çevrildi. Bugün döviz ve euro güne nasıl başladı? İşte 14 Mart Cuma günü dolar ve euro fiyatları…

DOLAR NE KADAR OLDU?

Alış: 36,6797 Satış: 36,6898

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Alış: 39,7724 Satış: 39,8061

Kaynak: Haber Merkezi