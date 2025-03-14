Benzine Zam Geldi, Tabela Değişti

Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. İşte 14 Mart 2025 Cuma güncel İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt pompa fiyatları...

Benzine Zam Geldi, Tabela Değişti

Benzin litre fiyatına önce 1,15 ve ardından 2,06 TL indirim uygulanmıştı. Mazot fiyatı ise 1,43 TL ve 1,35 TL gerilemişti. Ancak döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına bu sefer zam olarak yansıdı.

Benzinin litre fiyatına, bugünden gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam geldi.

Benzine Zam Geldi, Tabela Değişti - Resim : 1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 MART 2025 CUMA)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45,23 TL

Motorin litre fiyatı: 45,36 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45,08 TL

Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45,78 TL

Motorin litre fiyatı: 46,09 TL

LPG litre fiyatı: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,15 TL

Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

LPG litre fiyatı: 27,34 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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