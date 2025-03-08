Mazota Sürpriz İndirim! Akaryakıt Fiyatlarında Görülmemiş Düşüş (8 Mart Güncel Benzin-Motorin Fiyatları)

Benzinden sonra bir indirim de motorina geldi. Araç sahiplerini sevindiren gelişme petrol fiyatlarındaki büyük düşüş ile yaşandı. Benzinde fiyatlar peş peşe gerilerken bugünden geçerli olmak üzere mazot fiyatı da 1,35 TL daha azaldı.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Mazota Sürpriz İndirim! Akaryakıt Fiyatlarında Görülmemiş Düşüş (8 Mart Güncel Benzin-Motorin Fiyatları)

Mazot ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olan petrol fiyatları bu hafta adeta darbe aldı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş sonrası hem motorin hem de benzin fiyatlarında peş peşe indirim gerçekleşti. Benzine iki gün de 2 indirim gelirken motorin grubunda da sürpriz bir indirim yapıldı. Peki 8 Mart 2025 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

Mazota Sürpriz İndirim! Akaryakıt Fiyatlarında Görülmemiş Düşüş (8 Mart Güncel Benzin-Motorin Fiyatları) - Resim : 1

BU KEZ İNDİRİM MOTORİNDE

Benzin litre fiyatına önce 1,15 dün ise 2,06 TL indirim uygulanmıştı. Mazot fiyatı ise geçtiğimiz hafta 1,43 TL düşmüştü. Bugün pompa fiyatlarında 1,35 TL daha indirim yapıldı. Böylece 50 liraları bulan akaryakıt fiyatlarında son 2 haftada büyük bir indirim gerçekleşti.

Mazota Sürpriz İndirim! Akaryakıt Fiyatlarında Görülmemiş Düşüş (8 Mart Güncel Benzin-Motorin Fiyatları) - Resim : 2

8 MART 2025 CUMARTESİ GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYATI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,18 TL
Motorin: 45,19 TL
LPG: 26,74 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,33 TL
Motorin: 45,30 TL
LPG: 27,51 TL

ANKARA

Benzin: 43,91 TL
Motorin: 46,04 TL
LPG: 27,35 TL

İZMİR

Benzin: 44,30 TL
Motorin: 46,40 TL
LPG: 27,25 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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