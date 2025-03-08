Mazota Sürpriz İndirim! Akaryakıt Fiyatlarında Görülmemiş Düşüş (8 Mart Güncel Benzin-Motorin Fiyatları)
Benzinden sonra bir indirim de motorina geldi. Araç sahiplerini sevindiren gelişme petrol fiyatlarındaki büyük düşüş ile yaşandı. Benzinde fiyatlar peş peşe gerilerken bugünden geçerli olmak üzere mazot fiyatı da 1,35 TL daha azaldı.
Mazot ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olan petrol fiyatları bu hafta adeta darbe aldı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş sonrası hem motorin hem de benzin fiyatlarında peş peşe indirim gerçekleşti. Benzine iki gün de 2 indirim gelirken motorin grubunda da sürpriz bir indirim yapıldı. Peki 8 Mart 2025 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
BU KEZ İNDİRİM MOTORİNDE
Benzin litre fiyatına önce 1,15 dün ise 2,06 TL indirim uygulanmıştı. Mazot fiyatı ise geçtiğimiz hafta 1,43 TL düşmüştü. Bugün pompa fiyatlarında 1,35 TL daha indirim yapıldı. Böylece 50 liraları bulan akaryakıt fiyatlarında son 2 haftada büyük bir indirim gerçekleşti.
8 MART 2025 CUMARTESİ GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYATI
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,18 TL
Motorin: 45,19 TL
LPG: 26,74 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,33 TL
Motorin: 45,30 TL
LPG: 27,51 TL
ANKARA
Benzin: 43,91 TL
Motorin: 46,04 TL
LPG: 27,35 TL
İZMİR
Benzin: 44,30 TL
Motorin: 46,40 TL
LPG: 27,25 TL
Kaynak: Haber Merkezi