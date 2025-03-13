Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 500 Bin Liraya Yükseldi

Altın piyasasında, gün içerisinde fiyatlar 3 milyon 482 bin liradan başlayıp, 3 milyon 506 bin 999,50 liraya kadar yükseldi. Ancak, gün sonunda yüzde 0,6'lık bir artışla fiyat 3 milyon 500 bin lira oldu. Dün ise kilogram fiyatı 3 milyon 478 bin 999,50 liradan kapanmıştı.

KMKTP'de altın işlem hacmi toplamda 2 milyar 268 milyon 932 bin 28,86 lira olurken, işlem miktarı ise 650,66 kilogram olarak kaydedildi. Diğer metallerle birlikte, tüm işlemlerin toplam hacmi ise 2 milyar 276 milyon 896 bin 543,64 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Özak Kıymetli Madenler ve DenizBank öne çıktı.

Kaynak: AA