Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 500 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 500 bin liraya ulaşarak önemli bir artış kaydetti.

Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 500 Bin Liraya Yükseldi

Altın piyasasında, gün içerisinde fiyatlar 3 milyon 482 bin liradan başlayıp, 3 milyon 506 bin 999,50 liraya kadar yükseldi. Ancak, gün sonunda yüzde 0,6'lık bir artışla fiyat 3 milyon 500 bin lira oldu. Dün ise kilogram fiyatı 3 milyon 478 bin 999,50 liradan kapanmıştı.

KMKTP'de altın işlem hacmi toplamda 2 milyar 268 milyon 932 bin 28,86 lira olurken, işlem miktarı ise 650,66 kilogram olarak kaydedildi. Diğer metallerle birlikte, tüm işlemlerin toplam hacmi ise 2 milyar 276 milyon 896 bin 543,64 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Özak Kıymetli Madenler ve DenizBank öne çıktı.

İki Bakan ve MİT Başkanı'ndan Şam'a Sürpriz Ziyaretİki Bakan ve MİT Başkanı'ndan Şam'a Sürpriz ZiyaretGüncel

Gaziantep’te 20 Sene Hapis Cezası Olan Şahıs YakalandıGaziantep’te 20 Sene Hapis Cezası Olan Şahıs YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Altın fiyatları Altın Gram Altın
ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi
Türkiye, 2024'ün Son Çeyreğinde G20'nin En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Oldu Türkiye, 2024'ün Son Çeyreğinde G20'nin En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Oldu
Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi
Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz? Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek