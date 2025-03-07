Ekim 2024'ten Bu Yana İlk! Akaryakıta 2 Liradan Fazla İndirim (Güncel Benzin Mazot Fiyatları)

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin küresel piyasalara oynaklık ve belirsizlik getirmesiyle Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe hazırlanırken benzin ve motorin (mazot) fiyatları rekor seviyelerden çekilmeye devam ediyor. Peş peşe gelen indirimlere ise bugün bir yenisi daha eklendi.

BENZİNE 2 LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM

Benzin litre fiyatı geçtiğimiz gün 1,15 TL düşmüştü. Bugünden itibaren ise litre fiyatlarında 2,06 liralık indirim yapıldı. Rakamın daha önce 1,30 TL olduğu öğrenilmiş ancak petroldeki düşüşün devamı indirimi 2 liranın üzerine taşımıştı.

MOTORİNDE İNDİRİME İPTAL

Motorin grubunda ise geçtiğimiz günlerde 1,43 TL indirim gelmişti. Mazot fiyatı için de 1 lira 60 kuruşluk indirim bekleniyordu ama bu indirim gerçekleşmedi. Şu an içinse herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

7 MART 2025 CUMA GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYATI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,18 TL

Motorin: 46,54 TL

LPG: 26,74 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,33 TL

Motorin: 46,65 TL

LPG: 27,51 TL

ANKARA

Benzin: 43,91 TL

Motorin: 47,39 TL

LPG: 27,35 TL

İZMİR

Benzin: 44,30 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 27,25 TL

Kaynak: Haber Merkezi