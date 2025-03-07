Ekim 2024'ten Bu Yana İlk! Akaryakıta 2 Liradan Fazla İndirim (Güncel Benzin Mazot Fiyatları)
Petrol fiyatları Ekim 2024’ten beri en büyük haftalık kaybına hazırlanırken akaryakıt fiyatlarına da peş peşe indirimler yansıdı. Motorin ile başlayan indirim furyasına benzin litre fiyatları çifte indirim ile katıldı. Bugün tabelaya yansıyan indirim 2 liranın üzerinde oldu. Peki 7 Mart Cuma güncel benzin mazot fiyatı ne oldu, kaç para? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile son dakika haberinin detayları…
Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin küresel piyasalara oynaklık ve belirsizlik getirmesiyle Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe hazırlanırken benzin ve motorin (mazot) fiyatları rekor seviyelerden çekilmeye devam ediyor. Peş peşe gelen indirimlere ise bugün bir yenisi daha eklendi.
BENZİNE 2 LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM
Benzin litre fiyatı geçtiğimiz gün 1,15 TL düşmüştü. Bugünden itibaren ise litre fiyatlarında 2,06 liralık indirim yapıldı. Rakamın daha önce 1,30 TL olduğu öğrenilmiş ancak petroldeki düşüşün devamı indirimi 2 liranın üzerine taşımıştı.
MOTORİNDE İNDİRİME İPTAL
Motorin grubunda ise geçtiğimiz günlerde 1,43 TL indirim gelmişti. Mazot fiyatı için de 1 lira 60 kuruşluk indirim bekleniyordu ama bu indirim gerçekleşmedi. Şu an içinse herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
7 MART 2025 CUMA GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYATI
İSTANBUL ANADOLU
- Benzin: 43,18 TL
- Motorin: 46,54 TL
- LPG: 26,74 TL
İSTANBUL AVRUPA
- Benzin: 43,33 TL
- Motorin: 46,65 TL
- LPG: 27,51 TL
ANKARA
- Benzin: 43,91 TL
- Motorin: 47,39 TL
- LPG: 27,35 TL
İZMİR
- Benzin: 44,30 TL
- Motorin: 47,76 TL
- LPG: 27,25 TL
Kaynak: Haber Merkezi