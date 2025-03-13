Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? (13 Mart 2025 Döviz Kurları)

Vatandaşlar ve yatırımcılar, dövizdeki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle dolar ve Euro’daki hareketlilik, ekonomik kararları doğrudan etkiliyor. TCMB’nin dün açıkladığı efektif kur verilerine göre, dolar alışta 36,5145 TL, satışta 36,6608 TL olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 36,4833 TL ve 36,6295 TL seviyelerindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 148,40 seviyelerinde işlem gördü.

Güne başlarken saat 07:15 itibarıyla dolar/TL 36,5811 (alış) ve 36,6082 (satış) seviyelerinde bulunurken, Euro/TL ise 39,9715 TL seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi