Refah Payına Yeşil Işık Emekli İkramiyesinden! SGK Uzmanı İsa Karakaş Gözden Kaçan Detayı Anlattı: 'Çizgi Esnetildi'

Ocak 2025’te açıklanan zam oranlarıyla SSK ve bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 oranında artarken, en düşük emekli taban maaşı da 14.469 TL’ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54’lük bir zamdan faydalandı. Peki Temmuz 2025 emekli ve memur zammı ne olur? Emekli bayram ikramiyesine yapılan yüzde 33,5’lik artış refah payı ihtimalini kuvvetlendirdi.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

TÜİK Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Ocak’ta yüzde 5,03 olan TÜFE geçtiğimiz ay yüzde 2,27’ye gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 40’ın altına çekildi. Bu kapsamda 2 aylık enflasyon farkı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 7,31’lik artış cebe girerken, memurlar için bu oran kümülatif olarak yüzde 6,4’ü buldu.

TEMMUZ ZAMMI NE OLUR?

Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda 3 puanlık revize ile yüzde 24’e yükseltilen yıl sonu enflasyon tahmini ile 6 aylık enflasyona ilişkin de rakamlar ortaya çıkmaya başladı. 6 aylık memur emekli zammının Temmuz ayında yüzde 15 ila yüzde 17 arasında olması beklenirken, geçtiğimiz yıllardaki yüzde 50’lik zamların yanında çok daha düşük olan oran için dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş emekli maaşlarına ilişkin kritik bir detayı paylaştı.

ENFLASYONA EK REFAH PAYI İDDİASI

İsa Karakaş, “Ekonomi yönetiminin kırmızı çizgisi olarak belirlenen yüzde 24 hedef enflasyon sınırına rağmen emeklilik ikramiyesine yapılan zam yüzde 30-33,5 oranlarına ulaştı. Emeklilerin tepkileri, milletvekilleri ve parti teşkilatları nezdinde etkili oldu. Sonuç olarak ikramiye 4.000 TL olarak belirlendi. Bu artış ekonomi yönetiminin hedef enflasyon çizgisinin esnetildiğini gösteriyor. Bu durum Temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal” şeklinde bir değerlendirmede bulunarak zamda heyecan yaratan bir çıkışa imza attı.

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM TALEBİ NETLEŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için Türk-İş ile Hak-İş’in talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletilmişti. İşçiler, en düşük ücretin günlük bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti. 2025'in ilk 6 ayı için bin 800 liranın üzerine yüzde 50 zam istendi. İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi. Talepler arasında, Aile ve sosyal yardım destek tutarlarının artması da yer aldı. Sosyal yardımlar için 2025 yılının ilk altı ayında net 7 bin 500 lira talep edildi.

"MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN DE OLUMLU BİR İŞARET OLABİLİR"

İsa Karakaş bu yıl işçi sendikalarının toplu sözleşme masasına güçlü taleplerle oturacağını ifade ederken, “Memurlar için de toplu sözleşme süreci başlayacak ancak grev hakları olmadığı için güçlü bir yaptırım beklenmiyor. Eğer işçi sendikalarının talepleri yüksek kabul görürse, bu durum memurlar ve emekliler için de olumlu bir işaret olabilir” yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi