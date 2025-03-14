Altın Fiyatları Bir Kez Daha Rekor Kırdı: Gram Altın Tarihi Seviyesini Gördü
Altın piyasasındaki ani yükseliş, gram altının tarihi seviyeye ulaşmasına neden oldu. 14 Mart Cuma sabahı gram altın, 3.536 TL’ye çıkarak rekor kırdı.
Döviz kurlarındaki ve altındaki hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi piyasalarını sarsan gümrük vergisi açıklamaları ise altındaki dalgalanmayı artırdı.
Türkiye'de gram altının fiyatı yeni güne rekorla başladı. 14 Mart Cuma günü altının ons fiyatı yüzde 0,17'lik artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak rekor tazeledi.
Altının gram fiyatı ise 3 bin 536 lira ile rekor seviyesini gördü. Bu rakam gram altın için tarihi seviye.
14 Mart Cuma 2025 altın fiyatlarında son durum şöyle:
Gram Altın: 3.530,94 TL (alış) - 3.531,38 TL (satış)
Çeyrek Altın: 5.787,00 TL (alış) - 5.834,00 TL (satış)
Yarım Altın: 11.573,00 TL (alış) - 11.669,00 TL (satış)
Tam Altın: 22.400,40 TL (alış) - 22.838,64 TL (satış)
Kaynak: Haber Merkezi