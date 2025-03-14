Altın Fiyatları Bir Kez Daha Rekor Kırdı: Gram Altın Tarihi Seviyesini Gördü

Altın piyasasındaki ani yükseliş, gram altının tarihi seviyeye ulaşmasına neden oldu. 14 Mart Cuma sabahı gram altın, 3.536 TL’ye çıkarak rekor kırdı.

Altın Fiyatları Bir Kez Daha Rekor Kırdı: Gram Altın Tarihi Seviyesini Gördü

Döviz kurlarındaki ve altındaki hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi piyasalarını sarsan gümrük vergisi açıklamaları ise altındaki dalgalanmayı artırdı.

Altın Fiyatları Bir Kez Daha Rekor Kırdı: Gram Altın Tarihi Seviyesini Gördü - Resim : 1

Türkiye'de gram altının fiyatı yeni güne rekorla başladı. 14 Mart Cuma günü altının ons fiyatı yüzde 0,17'lik artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Altın Fiyatları Bir Kez Daha Rekor Kırdı: Gram Altın Tarihi Seviyesini Gördü - Resim : 2

Altının gram fiyatı ise 3 bin 536 lira ile rekor seviyesini gördü. Bu rakam gram altın için tarihi seviye.

Altın Fiyatları Bir Kez Daha Rekor Kırdı: Gram Altın Tarihi Seviyesini Gördü - Resim : 3

14 Mart Cuma 2025 altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram Altın: 3.530,94 TL (alış) - 3.531,38 TL (satış)
Çeyrek Altın: 5.787,00 TL (alış) - 5.834,00 TL (satış)
Yarım Altın: 11.573,00 TL (alış) - 11.669,00 TL (satış)
Tam Altın: 22.400,40 TL (alış) - 22.838,64 TL (satış)

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Kaynak: Haber Merkezi

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