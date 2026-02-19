Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 19 Şubat Perşembe Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yatay bir görünümle giriş yaptı. Dolar/TL sabah saatlerinde 43,7690 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 51,7240 liradan açılış gerçekleştirdi. Kurlardaki seyir, önceki kapanış verilerine kıyasla sınırlı bir değişime işaret etti.

Serbest piyasada dolar 43,7670 liradan alınırken 43,7690 liradan satılıyor. Euro tarafında ise alış fiyatı 51,7220 lira, satış fiyatı 51,7240 lira olarak kaydedildi. Dün doların satış fiyatı 43,7630, euronun satış fiyatı ise 51,7900 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DESTEK BULDU

Küresel piyasalarda fiyatlamalar, jeopolitik gelişmeler ve para politikası sinyalleri ekseninde şekillenmeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen, yapay zeka alanındaki iş birliklerine yönelik iyimserliklerin risk iştahını canlı tuttuğu gözlendi.

FED TUTANAKLARI POLİTİKA AYRIŞMASINA İŞARET ETTİ

ABD Merkez Bankasının ocak ayı toplantısına ait tutanaklar, yetkililer arasında faiz patikasına ilişkin farklı görüşlerin sürdüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizliklere dikkat çekildi.

Bazı Fed üyeleri, enflasyonda beklenen yavaşlamanın gerçekleşmesi halinde faiz oranlarında ilave indirimlerin değerlendirilebileceğini ifade etti. Diğer bazı yetkililer ise gelen verilerin izlenmesi gerektiğini vurgulayarak politika faizinin bir süre daha sabit tutulmasının uygun olabileceğini belirtti.

Tutanaklarda ayrıca, enflasyonun hedefin üzerinde kalması durumunda faiz artışlarının gündeme gelebileceğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı. Bu çerçevede, gelecekteki karar metinlerinde iki yönlü bir politika yaklaşımının benimsenmesine destek verildiği görüldü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar incelendiğinde, Fed’in faiz beklentilerinde belirgin bir değişim yaşanmadığı dikkati çekti. Piyasalarda temkinli iyimserlik korunurken, yatırımcıların makroekonomik verileri yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi