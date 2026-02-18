Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tütün ürünlerine gelen art arda zamlar hız kesmeden sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam yapıldığını duyurdu. Şubat ayı içinde iki gruba gelen artışları hatırlatan Dündar, bu kez British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaraların da zamlandığını açıkladı. Yeni fiyatlarla birlikte söz konusu grupta en ucuz sigaranın 100 TL’ye yükseldiği belirtildi.

BİR GÜNDE İKİ AYRI GRUBA ZAM

Öte yandan gün içinde bir zam haberi daha gelmişti. Philip Morris International grubuna yapılan artışla birlikte bu markalara ait en ucuz sigaranın fiyatı 105 TL’ye çıkmıştı. Böylece bir günde iki ayrı sigara grubuna zam geldi.

