Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi

Sigara gruplarında zam yağmuru hızlandı. BAT grubunda en ucuz sigara 100 TL oldu.

Son Güncelleme:
Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tütün ürünlerine gelen art arda zamlar hız kesmeden sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam yapıldığını duyurdu. Şubat ayı içinde iki gruba gelen artışları hatırlatan Dündar, bu kez British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaraların da zamlandığını açıkladı. Yeni fiyatlarla birlikte söz konusu grupta en ucuz sigaranın 100 TL’ye yükseldiği belirtildi.

Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi - Resim : 1

BİR GÜNDE İKİ AYRI GRUBA ZAM

Öte yandan gün içinde bir zam haberi daha gelmişti. Philip Morris International grubuna yapılan artışla birlikte bu markalara ait en ucuz sigaranın fiyatı 105 TL’ye çıkmıştı. Böylece bir günde iki ayrı sigara grubuna zam geldi.

Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara FiyatlarıBir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara FiyatlarıEkonomi

Bir Sigara Grubuna Zam... En Düşüğü 100 Lira OlduBir Sigara Grubuna Zam... En Düşüğü 100 Lira OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sigara Zam
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Beklenen Açıklama Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Beklenen Açıklama
Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar! 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
ÇOK OKUNANLAR
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar! 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı
Yargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat Ödeyecek Yargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat Ödeyecek