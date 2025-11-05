Dolar Güçlendi, Altın Tepki Verdi: Fiyatlarda Toparlanma Başladı

Doların güçlenmesiyle bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, yatırımcıların alım fırsatını değerlendirmesiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 3.963 dolara, gram altın ise 5.363 liraya çıktı.

Dolar Güçlendi, Altın Tepki Verdi: Fiyatlarda Toparlanma Başladı
Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altın piyasasında hareketliliği artırdı. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcıların gözü yeniden altın fiyatlarına çevrildi.

Salı günü doların değer kazanmasıyla bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, çarşamba günü toparlanma eğilimine girdi. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve yatırımcıların “düşüşü alım fırsatı” olarak değerlendirmesi, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Spot altın yüzde 0,6 değer kazanarak 3.963 dolara yükseldi. Ons altındaki bu artış, iç piyasadaki gram altın fiyatlarına da yansıdı ve gram altın 5.363 liraya çıktı.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Altın, güvenli liman olarak görülmeye devam ederken, yatırımcıların özellikle kısa vadeli alım fırsatlarını değerlendirmesi piyasadaki hareketliliği artırdı. Uzmanlar, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentilerin fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor.

5 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 5.364,34 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.770,87 TL

Yarım altın satış fiyatı: 17.533,72 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.058,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.971,56 TL

Gremse altın satış fiyatı: 89.964,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.932,75 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

Altın Gram Altın Çeyrek Altın
