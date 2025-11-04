Asgari Ücret Öncesi Özel Sektörden İlk Hamle! Maaşlara Ne Kadar Zam Yapılacak? Milyonların Merak Ettiği Soruya TİM Başkanı Yanıt Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. CNBC-e’ye konuk olan Gültepe, hem ekim ayı ihracat rakamlarını hem de özel sektörün maaş politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. “Asgari ücret çalışmaları başladı” diyen Gültepe, “Umarım hem işverenin hem de çalışanların çıkarları gözetilerek dikkatli ve dengeli bir karar alınır” ifadelerini kullandı.

'ÖZEL SEKTÖR YÜZDE 5 ÜZERİNE ÇIKABİLİR'

Asgari ücret zammına ilişkin oran tahmini yapmanın şu aşamada zor olduğunu belirten Gültepe, “Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir” dedi. Gültepe, özel sektörün zam politikasına ilişkin, “Asgari ücret, herkes için bir referans noktası. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirleyeceği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

'RADİKAL ADIMLAR ATMAMIZ ŞART'

Gültepe, ihracat ve sanayi üretiminde yaşanan daralmalara da dikkat çekerek, yeni dönemde ekonomik politikalarda değişim gerektiğini vurguladı. Gültepe, “PMI verilerine ve siparişlere baktığımızda önümüzdeki dönemin çok parlak olmayacağını görüyoruz. Artık radikal adımlar atmamız şart. Hep aynı çözümleri üretip farklı sonuç beklememeliyiz.” dedi.

Kur ile enflasyon dengesine de değinen Gültepe, 2026’da bu iki göstergenin paralel seyredeceğini öngördü ve “Şu anda bu maliyetleri sadece sanayici değil, ülke ekonomisi de kaldıramıyor. Kalıcı istikrar için üretim ve ihracat odaklı politikaları sürdürmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNBC-e