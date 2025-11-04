Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Çıkışı

Asgari ücretin belirlenmesine 2 ay kala Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yeni bir düzenleme olmadığı takdirde katılmayacaklarını açıkladı.

Aralık ayında toplanması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde gözler işçi temsilcilerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantılar öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyona katılıp katılmayacaklarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

'YÖNETMELİK DEĞİŞMEDİKÇE KATILMAYACAĞIZ'

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Atalay, yönetmelik değişmediği sürece komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını belirtti. Atalay, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz" dedi.

Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok" açıklamasında bulundu.

GEÇEN YIL DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Atalay, geçen yıl açıklanan asgari ücret rakamına da sert tepki göstermişti. 2025 yılı için belirlenen brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 liralık asgari ücretin ardından 25 Aralık 2024’te düzenlediği basın toplantısında “Adil olmayan bir komisyonda 50 yıl durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe TÜRK-İŞ olarak bu komisyona katılmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret
