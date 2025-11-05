Dolar Yeniden Tırmanışta! Piyasalar Güne Hareketli Başladı! İşte 5 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dolar endeksi 100 seviyesine yaklaşarak son üç ayın en yüksek seviyelerine çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar, faiz indirimlerine ilişkin beklentileri sınırladı. Fed yöneticisi Lisa Cook, iş gücü piyasasındaki risklerin arttığını kabul etse de Aralık ayında olası bir faiz indirimi kararını desteklemedi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun hala ana endişe konusu olduğunu vurguladı.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

5 Kasım Çarşamba sabahı saat 07.20 itibarıyla dolar/TL 42,07 alış, 42,10 satış seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 48,42 TL civarında seyrediyor.

Yatırımcılar, hem iç piyasadaki gelişmeleri hem de küresel ekonomideki para politikası sinyallerini yakından izlemeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi