Dolar 46 Lira Sınırında, Euro Sakin: İşte Serbest Piyasada Yeni Haftanın İlk Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftanın ilk işlem gününde döviz kurları, yatay ve dengeli bir seyirle güne 'merhaba' dedi. Güne başlarken serbest piyasada dolar, 46,0950 liradan satın alınırken, satış fiyatı 46,0970 lira olarak belirlendi.

Avrupa para birimi euro ise 53,1400 liradan geri alınırken, piyasadaki satış fiyatı 53,1420 lira seviyesinde işlem görmeye başladı.

CUMA GÜNÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞİM NE OLDU?

Geçtiğimiz cuma günü doların satış fiyatı 46,0840 lira seviyesindeydi; buna göre dolar yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Cuma günü 53,3680 liradan kapanış yapan euronun satış fiyatında ise yeni haftanın ilk saatlerinde aşağı yönlü bir grafik dikkat çekti.

Kaynak: AA