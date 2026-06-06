Sigaraya Dev Zam, Fiyatlar 5 TL Birden Arttı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) grubu sigaralara paket başına 5 TL zam yapıldığını açıkladı. Bugün itibarıyla tabelaya yansıyan zamla birlikte gruptaki en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara ise 130 TL oldu.

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Sigaraya Dev Zam, Fiyatlar 5 TL Birden Arttı
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye'nin en çok tüketilen sigara gruplarından olan Philip Morris (PM) serisine zam geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, PM grubu bünyesinde yer alan tüm sigara markalarına paket başına 5 TL'lik bir fiyat artışı uygulandı. Zamlı fiyat tarifesi bugün itibarıyla tekel bayileri ve marketlerdeki reyonlarda geçerli olmaya başladı.

EN UCUZU 110 TL OLDU

Yapılan 5 liralık artışın ardından Philip Morris grubunun mali tablosu da netleşti. Yeni listeye göre söz konusu gruptaki en ucuz sigaranın fiyatı 110 TL'ye fırlarken, en pahalı sigara ise 130 TL sınırına dayandı.

Zamların ardından PM grubu ürünlerinin fiyatı şu şekilde:

Sigaraya Dev Zam, Fiyatlar 5 TL Birden Arttı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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