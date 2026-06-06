Küresel Petrolde 'Ateşkes' İyimserliği: Benzinde Eşel Mobil İndirimi Tabelada

Küresel piyasalarda Brent petrolün gerilemesiyle birlikte benzine 53 kuruşluk indirim yapıldı. Eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle netleşen indirim, bugünden itibaren tabelaya yansıdı. İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Küresel Petrolde 'Ateşkes' İyimserliği: Benzinde Eşel Mobil İndirimi Tabelada
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Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıdı. ABD ve İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin Brent petrolü aşağı çekmesiyle birlikte, benzin fiyatlarında indirime gidildi.

53 KURUŞ İNDİRİM

T24'ün aktardığına göre, uluslararası piyasalarda Brent petrolün 93 dolara kadar gerilemesi akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisi doğurmuştu.

Eşel mobil sistemi parametreleri doğrultusunda benzine yapılan 53 kuruşluk indirim, bugün (6 Haziran Cumartesi) itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları güncelledi.

Motorin ve LPG (otogaz) grubunda ise bu turda bir fiyat değişimi yaşanmadı.

6 Haziran güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 62.97 TL/LT
  • Motorin: 66.33 TL/LT
  • LPG: 31.99 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 62.82 TL/LT
  • Motorin: 66.20 TL/LT
  • LPG: 31.39 TL/LT

Ankara:

  • Benzin: 63.92 TL/LT
  • Motorin: 67.45 TL/LT
  • LPG: 31.97 TL/LT

İzmir:

  • Benzin: 64.20 TL
  • Motorin: 67.72 TL
  • LPG: 31.79 TL

Kaynak: T24

Etiketler
Benzin Akaryakıt Brent petrol
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