Dev Yemek Firması İflasın Eşiğinde! Konkordato İlan Ettiler
Türkiye'de ekonomik kriz, şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Konya'da 7 yıldır faaliyet gösteren dev yemek şirketi de krizden nasibini aldı. Büyük ölçüde maddi sıkıntıya giren firma, konkordato ilan etti.
Konya'da 2017 yılında kurulan Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi iflas noktasına geldi. Her gün 5 bin kişiye yemek hizmeti sunan ve 60 kişiyi istihdam eden şirket, yaşadığı ekonomik krizi aşamayınca konkordato ilan etti.
Halk TV'nin aktardığına göre; Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato kararını onayladı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı uygulanacak.
Şirketin nakit akışındaki tıkanıklık nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldığı belirtildi.
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