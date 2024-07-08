Dev Yemek Firması İflasın Eşiğinde! Konkordato İlan Ettiler

Türkiye'de ekonomik kriz, şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Konya'da 7 yıldır faaliyet gösteren dev yemek şirketi de krizden nasibini aldı. Büyük ölçüde maddi sıkıntıya giren firma, konkordato ilan etti.

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Dev Yemek Firması İflasın Eşiğinde! Konkordato İlan Ettiler

Konya'da 2017 yılında kurulan Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi iflas noktasına geldi. Her gün 5 bin kişiye yemek hizmeti sunan ve 60 kişiyi istihdam eden şirket, yaşadığı ekonomik krizi aşamayınca konkordato ilan etti.

Halk TV'nin aktardığına göre; Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato kararını onayladı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı uygulanacak.

Şirketin nakit akışındaki tıkanıklık nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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