İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı: 'Bu Haftayı İkiye Ayıracağız..."

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftada piyasadaki beklentilerini yorumladı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in TV 100'deki tahminleri şöyle:

"Küresel piyasalar bu hafta veri odaklı gelişmeleri takip edecek. ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları bu haftanın önemli başlıkları olacak. Özellikle ABD enflasyon verisi bu hafta para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacak. Salı günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, Perşembe günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Cuma günü Üretici Fiyat Endeksi’ni (ÜFE) takip edeceğiz.

Bu haftayı ikiye ayıracağız; Perşembe’den önce Perşembe’den sonra diye. Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstahdam Verisi (TDİ), Haziran’da 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Beklenti 190 bin kişi idi.

İşsizlik oranı ise yüzde 4’ten yüzde 4,1’e yükselmişti. Haliyle geçen hafta dolar karşısındaki tüm enstrümanlar haftayı yükselişle tamamlamıştı. Bu hafta para piyasalarında şu bant aralıklarını takip edeceğim:

Bist100 endeksi; 10 bin 851 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. 10 bin 400-10 bin 900 puan aralığında düşüş ya da yükselişine kadar verecek. Bu destek ve direnç seviyeleri ondan sebep önemli. Yoğun veri ve haber akışları nedeniyle dar bant aralığına sıkıştı. Bu hafta 10 bin 400-10 bin 950 puan aralığını takip edeceğim.

Döviz kurları; Dolar/TL 32,66 lira avro/TL 35,44 lira seviyesinde kapanış yapmıştı. Yükseliş hızının sınırlı kaldığı bir hafta gördük. EUR/USD paritesinin hareketliliği daha çok etkili oldu. EUR/USD 1,0839 seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 1,0750-1,0850 aralığında oyalanmayı sürdürebilir.

Ons altın (xau/usd); 2 bin 391 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi sonrası yeni bir bant aralığına yerleşti. 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığı. Artık düşüş ya da yükseliş yönlü hareketler için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Bu hafta 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons’u takip etmeye devam. Orada takip edeceğim bant aralığı biraz daha geniş. 2 bin 420-2 bin 520 lira aralığı.

Çünkü ons altında yaşanan dalgalanma, gram altın da makas aralığının açılmasına neden oluyor. Temmuz için uyarılarım vardı. Temmuz geldi, yükseliş başladı. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.

Ons gümüş (xag/usd); Geçen haftayı yine altına kıyasla çok güzel performan sergiledi. Yüzde 2,31’lik yükselişle 31,22 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 30,50-32,50 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Orta ve uzun vadeyi pozitif gördüğümden düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Gram gümüş ise 32,81 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Gram gümüş yatırımcısı ons gümüşü takip etmeye devam. 31-33 lira aralığını takip edeceğim.

Bitcoin (BTC); Son aylarda 55 bin dolar seviyesiyle alakalı bir çok uyarım oldu. 53 bin 432 dolara kadar gerileyip, 56 bin 360 dolar seviyesiyle 55 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını başardı. 53-63 bin dolar aralığını takip edeceğim. Geniş bant aralığında dalgalanmayı sürdürecek gibi duruyor. Eylül’e kadar geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var."