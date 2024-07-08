Carlsberg, Alkolsüz İçeceklere Dev Adım: Britvic'i 3,3 milyar GBP Karşılığında Satın Aldı!

Carlsberg, içki satışlarına olan bağımlılığını azaltmak için önemli bir adım attı. Şirket, alkolsüz içecek pazarında büyümek amacıyla Britvic'i 3,3 milyar GBP karşılığında satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

HİSSELERDE DEV ARTIŞ

Şirket, her bir Britvic hissesi için 1,315 GBP teklif etti ve bu teklif, 20 Haziran'da kapanış fiyatına göre yüzde 29,6 prim yaparak dikkat çekti.

Teklif, hisse başına 1,29 GBP nakit ve 0,25 GBP özel temettü içermektedir. Carlsberg, bu stratejik adımıyla bira satışlarına olan bağımlılığını azaltma ve alkolsüz içecek pazarında güçlü bir konum elde etme yolunda ilerlemeyi hedefliyor