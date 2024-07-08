Carlsberg, Alkolsüz İçeceklere Dev Adım: Britvic'i 3,3 milyar GBP Karşılığında Satın Aldı!

Danimarkalı bira devi Carlsberg, alkolsüz içecek pazarında büyük bir hamle yaparak Britvic'i 3,3 milyar sterline satın aldı. Bu satın alma ile Carlsberg, Avrupa'nın en büyük alkolsüz içecek üreticilerinden biri haline geldi.

Son Güncelleme:
Carlsberg, Alkolsüz İçeceklere Dev Adım: Britvic'i 3,3 milyar GBP Karşılığında Satın Aldı!

Carlsberg, içki satışlarına olan bağımlılığını azaltmak için önemli bir adım attı. Şirket, alkolsüz içecek pazarında büyümek amacıyla Britvic'i 3,3 milyar GBP karşılığında satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

HİSSELERDE DEV ARTIŞ

Şirket, her bir Britvic hissesi için 1,315 GBP teklif etti ve bu teklif, 20 Haziran'da kapanış fiyatına göre yüzde 29,6 prim yaparak dikkat çekti.

Teklif, hisse başına 1,29 GBP nakit ve 0,25 GBP özel temettü içermektedir. Carlsberg, bu stratejik adımıyla bira satışlarına olan bağımlılığını azaltma ve alkolsüz içecek pazarında güçlü bir konum elde etme yolunda ilerlemeyi hedefliyor

Etiketler
içki
Son Güncelleme:
Düğün Yapmak Hayal Oldu! Evlenmenin Maliyeti Dudak Uçuklattı Evlenmenin Maliyeti Dudak Uçuklattı
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor? TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?
AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı: 'Alışkın Olmadığımız Bir Şeydi' AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı