Düğün Yapmak Hayal Oldu! Evlenmenin Maliyeti Dudak Uçuklattı

Enflasyondaki artış düğün maliyetlerini de vurdu. Yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiği Türkiye'de söz, nişan ve düğün masrafları göz önüne alındığında evliliğin maliyeti 500 bin TL'yi geçiyor.

Haber Global'in aktardığına göre; dünya evine girecek çiftlerin ihtiyaç listesi ve son fiyatlar Eminönü'nde incelendi.

1000 TL'YE AYNALI TEPSİ

Söz töreni için Şark Han'ın hemen altındaki yüzüklü tepsi satan bir dükkanda tepsi fiyatları bin TL'den başlıyor. 2 adet yüzük kutusu 200 TL, bir metre uzunluğundaki kurdele ise 100 TL'den alıcı buluyor. İncili makas ya da incili kurdele fiyatları ise 300 - 400 TL arasında değişiyor. Bir başka dükkanda ise kurdelenin 10 metresi 70 TL'den satılıyor. Söz töreninde misafirlere dağıtılacak anahtarlık, mumluk gibi süs eşyalarının bir tanesi 25 TL olarak dikkat çekiyor.

Eminönü'nde satılan en uygun düğün malzemesi ise ise 5 TL olan 'evleniyorum, mutluyum, yılın damadı/gelini, o kahve içilecek' ibaresi bulunan kağıt şeritler.

SÖZ VE NİŞAN BİRLİKTE YAPILIYOR

Öte yandan söz ve nişan törenleri ise son dönemlerde maddi açıdan daha uygun olduğu gerekçesiyle birlikte yapılıyor.

Organizasyon şirketlerinin ayarladığı mekanlara, perde, arka fon süslemeleri, gelinle damadın oturacağı sandalyeler, hediyeliklerin taşınacağı bir kutu, aydınlatma gibi malzemeler konuluyor. Bu organizasyon da kişi sayısı, istenen fona göre 3 bin TL'den başlayıp, 25 bin TL'ye yükseliyor.

DÜĞÜNDE HAFTA İÇİ - HAFTA SONU FARKI

Söz ve nişanın ardından çiftleri en çok düşündüren masraf kalemini ise düğün organizasyonu oluşturuyor. Düğün masrafları, hafta içi ya da hafta sonu olarak ikiye ayrılıyor. Hafta içi düğünler daha az tercih edildiği için daha uygun fiyata gelirken, yemekli düğünlerde ise kesenin ağzını açmak gerekiyor.

Üsküdar'da ortalama bir düğün salonu yemek için kişi başı 250 TL talep ediliyor. Salon kiralamak ise 20 bin TL. Başakşehir'de oldukça popüler olan ve 500 - 600 kişi ağırlayabilen bir salonun fiyatı ise 150 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.