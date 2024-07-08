Emeklinin Öğlen Yemeği Hesabı: 12,5 Liraya Ayran, Su, Kraker

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, gündemine emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi aldı. Yaptığı yazılı açıklamada kök maaşı 8 bin lira ve altında kalan emeklilerin maaşına zam gelmeyeceğini hatırlatan İlgezdi, "Durum o kadar kötü ki, emeklimiz bir öğünde simit- ayran alamayacak duruma geldi. Çünkü simit ve küçük su 10, ayran 15 lira her yerde" dedi.

'EMEKLİNİN SİMİT AYRAN ALACAK GÜCÜ DAHİ YOK'

İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir öğüne 35 lira veremeyen emekli; 3 harfli marketlerden 3 lira 75 kuruşa çubuk kraker, 2 lira 75 kuruşa su, 6 liraya ayran alarak öğünü 12,5 liraya getirmek zorunda kalıyor. Ama iktidara göre maaşları iyi, bir sorun yok! AKP’nin emeklimize reva gördüğünü hayat işte bu. Eskiden parklarda emeklimiz öğlen simit ayranla öğünü geçiştiriyordu. Şimdi ise simit ayran alacak gücü dahi yok. En ucuz suyu, ayranı, çubuk krakeri almak için market market dolaşıyor. Parkta simit yerine çubuk kraker yiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek, bir gününü ayırsa emeklinin halini görecek. Hani çok uzaklara da gitmemize gerek de yok. Ankara’da bakanlığa yakın bir parka gidelim. Emeklinin öğlen simit bile alamadığını, simitten bile tasarruf yapmak zorunda kaldığını görmesini sağlayalım."

'ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDAN BUGÜNE 3 BİN 850 LİRA ERİDİ'

Emeklinin 10 bin lira ile geçinemediği gibi, asgari ücretlinin zam alamayacağı için durumunun çok kötü olacağını hatırlatan Akkuş İlgezdi, “Asgari ücret ocak ayından bugüne 3 bin 850 lira eridi. Buna rağmen AKP yetkilileri temmuzda ara zam yapılmayacağını açıkladı. Enflasyon farkı vermeyen, refah payını emekçi unutsun diyen AKP, yine ülkemizin bütün zenginliğini garanti ödemelere, yandaşlara, lüks ve şatafata harcıyor. Olan emekliye ve emekçiye oluyor” dedi.