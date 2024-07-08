Yandaş Gazeteden Dikkat Çeken Teklif! Bugün Bu Manşetle Çıktı: Zenginlerden Bir Defaya Mahsus Aktif Vergisi Alınsın

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde dikkati çeken bir teklifte bulundu. Haberde, Türkiye'deki ekonomik krize pandemi, deprem ve savaşın neden olduğu ifade edilirken, zenginlerden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınması önerildi.

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Yandaş Gazeteden Dikkat Çeken Teklif! Bugün Bu Manşetle Çıktı: Zenginlerden Bir Defaya Mahsus Aktif Vergisi Alınsın

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten verdiği haberde "Pandemi, 6 Şubat 2023 depremleri ve savaşın tetiklediği küresel krizin ekonomiye etkilerini azaltmak için zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın" denildi. Yapılacak düzenleme ile küçük mükellefin kapsam dışı bırakılması gerektiği kaydedilirken, 'Düzenlemenin; bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsaması yeterli' denildi.

Haberde, Türkiye’deki ekonomik krizin sorumlusu pandemi, depremler ve Ukrayna-Rusya savaşı olarak gösterildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin faturasının beklenenden daha yüksek olduğu belirtilirken, "Türkiye’de yüzlerce holding var. Bu holdinglere bağlı iştirakler ile yönetimindeki şahıslara ait yüksek varlıklar dikkat çekiyor. Kişi ve kurumların belli bir seviyenin üzerinde varlığından vereceği yüzde 1’lik katkıyla Türkiye, depremin ağır yükünü kolayca omuzlayabilir" denildi.

Haberde, Türkiye'de dolar milyoneri 44 bin kişi, 18 de dolan milyarderi olduğu aktarıldı.

Yandaş Gazeteden Dikkat Çeken Teklif! Bugün Bu Manşetle Çıktı: Zenginlerden Bir Defaya Mahsus Aktif Vergisi Alınsın - Resim : 1

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