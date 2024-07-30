Coğrafi İşaret Onaylı Şaphane Vişnesinin Tescil ve Kontrol Çalışmaları

Kütahya’nın en önemli değerlerinden biri olan, coğrafi işaret onaylı Şaphane vişnesinin tescil ve kontrol çalışmalarının yapıldığı...

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Coğrafi İşaret Onaylı Şaphane Vişnesinin Tescil ve Kontrol Çalışmaları

Kütahya’nın en önemli değerlerinden biri olan, coğrafi işaret onaylı Şaphane vişnesinin tescil ve kontrol çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kendine has lezzeti ve aromasıyla Coğrafi İşaret alan Şaphane vişnesinin tescil ve kontrol çalışmaları Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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