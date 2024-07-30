Otomobil Piyasasında ÖTV İndirimi Rüzgarı! Hangi Araçların Fiyatı Düştü?

Türkiye'de ÖTV indirimi kararının niteliklerine uyan 4 farklı model bulunuyor. Öte yandan mevcut 24 hibrit araç modeline ek olarak, yeni markaların Türkiye pazarına gireceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme emisyonu 25 gramın altında olan, elektrikli menzili 70 km ve üstünde olan plug-in hibrit araçları kapsar nitelikte.

Alınan kararla birlikte ülkemizde satışa sunulan ve kriterlere uyan otomobil fiyatlarında düşüş beklenirken, diğer yandan ülkemizde gelmesi beklenen Avrupa menşeli yaklaşık 10 farklı plug-in hybrid modeli ile Çin menşeli modellerin Türkiye pazarına gelmesi teşvik edilmiş oldu.

YENİ MODELLER SATIŞA SUNULACAK

Önümüzdeki süreçte Avrupalı markalarla birlikte özellikle Çin menşeli markalar da mevcut ortamdan yararlanarak Türkiye piyasasında plug-in hybrid modellerini satışa sunacaktır. Buna istinaden bazı Çin menşeli markalar halihazırda yeni modellere dair kararını açıklamış durumda.

PİYASAYI OLUMLU ETKİLEYECEK

Gerek fiyatlar anlamında gerekse pazar çeşitliliği anlamında son teknoloji ürünlerin ülkemize giriş yapacağı düşünülürse, alınan kararın piyasamıza pozitif yansıyacağını söyleyebiliriz.

4 MODELDE İNDİRİME GİDİLECEK

Alınan karar emisyonu 25 gramın altında olan, elektrikli menzili 70 km ve üstünde olan şarj edilebilir hibrit araçları kapsar nitelikte. Şu an için Türkiye piyasasında kararın niteliklerine uyan 4 farklı model bulunuyor.

Karar kapsamına giren modeller BYD Seal, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In modelleri. %80’de bulunan BYD Seal %30’luk dilime, yine %80’de bulunan BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 plug-in modelleri ise %60’lık dilime geriledi. Yaşanan vergisel bazda gerileme ile bu araçlara dair indirimli rakamlar önümüzdeki günlerde netleşecektir.

TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN YATIRIM

BYD, Çin otomotiv sektörünün lokomotif markalarından bir tanesi. Öte yandan Avrupa’da en çok satılan Çin menşeli marka konumunda. BYD gibi önemli bir markanın Türkiye pazarına doğrudan yatırım yapması diğer markalar açısından domino etkisi yaratacak önemli bir gelişme.

Türkiye’nin de konumu ve dinamiklerinin markalar için sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, diğer markaların da bu trende uyarak yatırım yapması beklenen bir durum. BYD’nin kararını açıklamasının hemen ardından yine Çin menşeli bir marka daha yatırım planladıklarını açıklamıştı. Son günlerde ise ülkemizde beğeni kazanan Chery markasının doğrudan yatırım yapacağı ve planlamanın son aşamaya geldiği konuşulan hususlar arasında.”