Türk Şirket Satın Almıştı... Dünya Jant Devi 5'inci Kez İflas Etti!

Daha önce 4 kez iflas başvurusunda bulunan Alman jant devi BBS’nin 5. kez iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Patronlar Dünyası'ndan Sercan Çelikbaş'ın haberine göre; Alman jant üreticisinin yönetimini geçen aralık ayında Türk şirketi İş Holding’in Almanya iştiraki ISH Management Services GmbH devralmıştı. Türk şirketinin satın aldığı Alman jant devi BBS beşinci kez iflas başvurusunda bulundu.

İflas başvurusu bizzat İş Holding tarafından Rottweil Bölge Mahkemesine yapıldı. Karara göre, şirket sahipleri bu şekilde BBS Autotechnik GmbH'nin mali durumunda olumsuz değişikliklerin önlenmesini amaçlıyor.

270 ÇALIŞAN ETKİLENEBİLİR

Cuma günü yapılan iflas başvurusu hakkında IG Metall Sendika Sekreteri Stefan Prutscher, “Kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor." diyerek yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

Köklü jant üreticisi BBS, 2007, 2011, 2020 ve 2023’te de iflas deneyimini yaşadı. Haziran 2021'de KW Automotive Group'un şirketi devralmasından sonra BBS'yi Türk ISH Yönetim Hizmetleri devraldı. ISH'nin BBS ile planları vardı ancak yakın zamanda 270 çalışanın maaşlarını birkaç aydır ödemediği ortaya çıktı.

Baden-Württemberg merkezli BBS yakın zamanda jant sektöründe deneyimli yönetici Simone Maier-Paselk'i satış ve pazarlama/strateji ve iş geliştirme başkanı olarak atamıştı.

BBS’nin Schiltach ve Herbolzheim'da iki alaşım jant fabrikası bulunuyor ve yaklaşık 270 kişi çalışıyor.

ARALIK AYINDA TÜRK ŞİRKETİ SATIN ALMIŞTI

Almanya’nın en köklü jant üreticilerinden olan ve motor sporlarında sayısız başarısı bulunan BBS, Eylül 2023’te iflas başvuru bulunmasının ardından bir kez daha el değiştirmişti. Son olarak KW Automotive şirketi bünyesinde faaliyet gösteren tarihi jant firması geçtiğimiz yılın sonunda Türk şirketi İş Holding ailesine katılmıştı.

GENEL MÜDÜR, 'KİMSEYİ YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Genel Müdür İlkem Şahin, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Çok net söylüyoruz: Bu yolda bizimle birlikte yürüyenleri asla yarı yolda bırakmayacağız. Bizim için en büyük Alman küresel markalarından biri olan BBS markasından asla vazgeçmeyeceğiz. Bir planımız var ve onu uygulamaya kararlıyız."

ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL KAZANDI

BBS şirketi 1970 yılında HeinrichBaumgartner, KlausBrand ve AloisSchmid tarafından Schiltach, Almanya'da kuruldu. 'BBS' adı; kurucuların soyadlarının ilk harflerini temsil ediyor. Şirket, yüksek kaliteli dövme jantlarıyla kısa sürede adından söz ettirdi. Düşük basınçlı döküm işlemi adı verilen karmaşık bir işlem kullanarak alüminyum jantlar üretiyor. BBS, bir zamanlar Michael Schuhmacher'in ilk kez Formula 1 dünya şampiyonu olduğu yarış arabasının jantlarını da üretmesiyle belli bir üne kavuştu.

BBS, Essen Otomobil Fuarı'nın desteklediği ünlü World Wheel Ödülü'nü ve Dünya Jant Ödülü iki kez kazandı.