Çinli Banka Devinden Türkiye Kararı: ATM'lerini Kapatıyor

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Türkiye'de 19 şubesiyle hizmet veren dünyanın en büyük bankası Çin merkezli ICBC, ATM'leri devre dışı bırakıyor. Tekstilbank'ı 2014 yılında satın alarak Türkiye bankacılık piyasasına giren ICBC, küresel çapta devasa krediler kullandırıyor.

Ekonomim'in haberine göre banka, tüm müşterilerine gönderdiği SMS'le ATM'lerinin devre dışı kalacağı ve Türkiye'de bulunan tüm diğer banka ATM'lerinin ücretsiz olarak kullanılacağını belirtti.

ATM'LER NASIL ÜCRETSİZ KULLANILACAK?

ATM'leri ücretsiz kullanmak için tek şart mobil şubeye her ay giriş yapılması. Mobil şubeye giriş yapıldıktan sonra 30 gün boyunca istenen tüm ATM'lerden işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi