Kirada Oturan Emekliye Büyük Destek: TOKİ'de Sıfır Faizli Ev Formülü Meclis'te

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Ev sahibi olma hayali kuran emekliler için dikkat çeken bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geldi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, TOKİ’nin sosyal konut projelerinde emeklilere özel kolaylıklar sağlanması hedefleniyor.

EMEKLİLERE KONUTTA ÖNCELİK TANINACAK

Teklif kapsamında, adına kayıtlı konutu bulunmayan ve kirada yaşayan emeklilerin TOKİ projelerinde öncelikli gruplar arasında yer alması öngörülüyor. Böylece artan kira fiyatları nedeniyle barınma sorunu yaşayan emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

SIFIR FAİZLİ ÖDEME MODELİ GÜNDEMDE

Kanun teklifinde, TOKİ’nin emeklilere yönelik sıfır faizli ve uzun vadeli finansman seçenekleri geliştirebilmesine de imkan tanınıyor. Konut sahibi olmaya hak kazanan emeklilerin ödeme planları hazırlanırken maaş düzeyleri, gelir durumları ve sosyal şartları dikkate alınacak.

Bu sayede ödeme yükünün azaltılması ve emeklilerin bütçelerine uygun taksitlendirme modellerinin oluşturulması hedefleniyor.

KAYNAK MERKEZİ BÜTÇEDEN SAĞLANACAK

Düzenlemede yer alan bir diğer önemli başlık ise finansman modeli oldu. Emeklilere yönelik sosyal konut projelerinin maliyetinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması planlanıyor. Ayrıca konut projelerinde kira ve yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerin öncelikli olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM HEDEFLENİYOR

Teklifin gerekçesinde, son yıllarda yükselen konut ve kira fiyatlarının özellikle sabit gelirli emekliler üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğu vurgulandı. Kirada yaşayan emeklilerin artan yaşam maliyetleri nedeniyle zorlandığı belirtilirken, düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

SOSYAL REFAHA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Kanun teklifinin yasalaşması halinde emeklilerin daha güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşullarına kavuşmasının yanı sıra sosyal refah seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin aynı zamanda sosyal konut üretimini destekleyerek inşaat ve konut sektörüne de hareketlilik kazandırabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi