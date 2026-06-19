Vatandaş Bir Ayda Kartlarla 2,6 Trilyon TL Harcadı

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Türkiye genelinde nakit kullanımı hızla azalırken, alışverişin yükünü kredi ve banka kartları çekmeye devam ediyor.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı son verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 2 trilyon 633,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 1,9 milyar adet kartlı işlem gerçekleşen mayıs ayında, aslan payını yine kredi kartları aldı.

CÜZDANLARDAKİ KART SAYISI

Mayıs ayı itibarıyla cüzdanlardaki toplam kart sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 464,7 milyon adede ulaştı. Kartların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Kredi Kartı: 149,0 milyon adet (Yüzde 11 artış)

Banka Kartı: 216,6 milyon adet (Yüzde 2 artış)

Ön Ödemeli Kart: 99,1 milyon adet (Yüzde 3 düşüş)

HARCAMALARIN 2,2 TRİLYONU KREDİ KARTINDAN

Mayıs ayındaki toplam 2,6 trilyon TL'lik dev hacmin 2 trilyon 212,9 milyar TL’si doğrudan kredi kartları ile yapıldı. Banka kartları ile 412,8 milyar TL'lik harcama gerçekleştirilirken, ön ödemeli kartlarda ise sert bir düşüş yaşandı. Ön ödemeli kartlarla yapılan harcama tutarı yüzde 59 gerileyerek 7,9 milyar TL'de kaldı. Banka kartı ile yapılan ödeme tutarlarındaki büyüme oranı ise yüzde 50'yi buldu.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ 740 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

İnternetten yapılan kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 740,4 milyar TL seviyesine çıktı. Bu rakamla birlikte, internetten yapılan harcamaların toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 28 olarak hesaplandı.

HER 5 ÖDEMEDEN 4'Ü ŞİFRESİZ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 8 artışla 1 milyar 298 milyon adet olurken, temassız ciro yüzde 50 fırlayarak 961,8 milyar TL oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA