Beyaz Et Soruşturmasında Yeni Sayfa: Mahkeme Kayyıma 'Dur' Dedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tavukçulara düzenlenen operasyon kapsamında tavuk eti üreticisi 13 şirkete atanan denetim kayyumları, şirketlerin yaptığı itirazlar sonucunda mahkeme kararlarıyla kaldırıldı.

13 ŞİRKETE ATANAN KAYYIMLARIN TAMAMI KALKTI

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığına göre Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita hakkındaki denetim kayyumu tedbirleri tamamen sona ermiş oldu.

İlk olarak 16 Haziran’da Gedik Piliç, Erpiliç ve Keskinoğlu hakkındaki denetim kayyumu kararı kaldırılmıştı.

Bu kararı, 17 Haziran’da Banvit, Aspiliç, Lezita, Akpiliç, Bupiliç, Şenpiliç ve Aypi Piliç’e ilişkin kararların kaldırılması izledi.

Son olarak 19 Haziran’da kalan şirketler hakkındaki denetim kayyumu tedbirleri de sona erdirildi.

Böylece soruşturma kapsamında kayyum atanan 13 şirketin tamamı için verilen tedbir kararları kaldırılmış oldu.

BEYAZ ET SEKTÖRÜNE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 12 Haziran’da sekiz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şirketlerin üst düzey yöneticileri ve mali işler sorumlularının da bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, bazı şirket yöneticilerinin beyaz et sektöründeki fiyat belirleme süreçlerinde tüketici aleyhine birlikte hareket ettiğine ve rekabet ortamını bozduğuna ilişkin “kuvvetli şüphe” bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmada şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “fiyatları etkileme” suçlamaları yöneltildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen şirketlere yönelik işlem yapıldığını ifade etmişti.

DENETİM KAYYIMI NEDİR?

Denetim kayyımı, bir şirketin yönetimini devralmak yerine faaliyetlerini mahkeme adına gözetlemek ve denetlemek amacıyla atanıyor.

Bu uygulamada şirket yönetimi görevine devam ediyor. Ancak mahkemenin belirlediği bazı işlemler kayyumun denetimine ve onayına tabi tutulabiliyor.

Kayyım düzenli olarak mahkemeye rapor sunarken, şirket faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğini takip ediyor.

Bu nedenle denetim kayyumu, şirket yönetimini devralan bir kayyımdan ziyade mahkeme tarafından görevlendirilmiş bir gözetim mekanizması olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi