Vergide Ezber Bozan Değişiklik, Artık Zorunlu Oldu: Kimler Muaf Tutulacak? Kritik 5 Gün Detayı

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Meclis’te kabul edilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında Vergi Usul Kanunu’nda önemli değişikliklere gidildi. Yapılan düzenlemeyle vergi mükelleflerinin tebligat süreçlerinin elektronik ortam üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari ve mesleki faaliyetlerinden gelir elde eden kişiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın elektronik tebligat sistemine dahil olmak zorunda olacak.

TEBLİGATLAR 5 GÜN SONRA GEÇERLİ SAYILACAK

Yeni uygulamada elektronik ortamda gönderilen tebligatlar, muhatabın sistemine ulaştığı tarihi takip eden beşinci günün sonunda resmi olarak tebliğ edilmiş kabul edilecek. Böylece tebligatların teslim sürecine ilişkin belirsizliklerin azaltılması amaçlanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ESNEKLİK GETİRİLDİ

Düzenlemede bazı vatandaşlar için istisnalara da yer verildi. Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip malul ve engelli bireyler e-tebligat sistemine geçmek zorunda olmayacak. Öte yandan 65 yaşını dolduran kişiler ise talepte bulunmaları halinde elektronik tebligat sisteminden çıkabilecek.

SİSTEMDEN OTOMATİK ÇIKARILACAKLAR

Yeni düzenlemeye göre ticaret sicil kayıtları silinen tüzel kişiler ile hayatını kaybeden veya mahkeme kararıyla gaip ilan edilen gerçek kişiler, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan sistemden otomatik olarak çıkarılacak.

AMAÇ DİJİTALLEŞME VE TAHSİLAT GÜVENLİĞİ

Yetkililer, yapılan değişiklikle vergi süreçlerinde dijitalleşmenin hızlandırılmasının ve kamu alacaklarının takibinde daha etkin bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Yeni uygulamanın hem bürokrasiyi azaltması hem de tebligat süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

Kaynak: DHA