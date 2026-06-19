Türkiye'ye 500 Milyon Dolarlık Yatırım Sözü: Getir’in İki Büyük Kolu Uber’e Geçti

Rekabet Kurulu, küresel teknoloji devi Uber’in, Getir’in çevrim içi yemek ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı iş kollarını devralmasına onay verdi. Satışın önünü açan en kritik detay ise Uber’in Türkiye pazarı için sunduğu devasa taahhüt paketi oldu. Şirket, Türkiye’ye tam 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını resmen taahhüt etti.

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Türkiye'ye 500 Milyon Dolarlık Yatırım Sözü: Getir’in İki Büyük Kolu Uber’e Geçti
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Rekabet Kurulu, uzun süredir merakla beklenen devralma işlemine, sunulan güçlü taahhütler çerçevesinde yeşil ışık yaktı.

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Getir Perakende Lojistik AŞ’ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı (hızlı market) iş kollarının tek kontrolü Uber Technologies Inc.’e geçti.

TÜRKIYE'YE 500 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM SÖZÜ

Onay kararının arkasındaki en büyük etken, Uber tarafından sunulan taahhüt paketi oldu. Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber Technologies Inc. tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

GEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR

Sektördeki dengeleri tamamen değiştirecek bu devralma işleminin tüm detaylarını içeren gerekçeli karar, önümüzdeki günlerde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde kamuoyuna ilan edilecek.

Kaynak: AA

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