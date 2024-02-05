CHP'den TÜİK eleştirisi: Kendisine verilen talimatla enflasyonu düşük göstermeye devam ediyor

CHP'li vekil Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verileri hakkında, "TÜİK yine halkın yaşadığı hayat pahalılığından uzak, kendisine verilen talimat ile enflasyonu düşük göstermeye devam ediyor" dedi.

CHP'den TÜİK eleştirisi: Kendisine verilen talimatla enflasyonu düşük göstermeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; TÜFE'deki değişim 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70 oranında arttı. TÜFE’deki artış yıllık bazda ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre ise, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,38 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in açıkladığı verileri eleştirdi. Genç'in açıklaması şöyle:

“TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 6,70, yıllık enflasyonu yüzde 64,86 olarak açıklarken, ENAG aylık enflasyonu yüzde 9,38, yıllık enflasyonu yüzde 129,1 olarak açıkladı. TÜİK yine halkın yaşadığı hayat pahalılığından uzak, kendisine verilen talimat ile enflasyonu düşük göstermeye devam ediyor. Ücretlilerin alım gücü her geçen gün düşerken, üreticiler piyasanın dengelenmesini bekliyor. Gerçek verileri açıklamadıkça, ekonomide güveni tesis etmedikçe sofralardaki yangını söndüremezsiniz.”

Kaynak: ANKA

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