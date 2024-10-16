Cep Telefonu Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem, Hepsi Tek Tek Kapanıyor: 2025’te 14 Bin Lira Daha Artacak

Türkiye'de yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücretini ödememek için başvurulan "IMEI kırdırma" veya "IMEI klonlama" yöntemi, yapılan yasal düzenlemelerle tarih oluyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle birlikte sinyal alınamayan cep telefonlarının kapanma süresi 7 yıldan 1 yıla indirildi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte kaçak yollarla kullanılan telefonlar birer birer kapanmaya başladı.

MÜŞTERİLER GERİ GELMEYE BAŞLADI

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Klonlama işlemi yapan telefoncular, daha önce "Sorun çıkmaz" diyerek vatandaşlara verdikleri güvence nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtti. Mecidiyeköy ve Eminönü gibi bölgelerde faaliyet gösteren telefoncular, son günlerde IMEI klonlamanın artık mümkün olmadığını ve devlet tarafından engellendiğini açıkladı. Bir telefoncu, "Klonlama işlemi yaptığımız müşteriler telefonları kapanınca geri geliyor, paralarını geri istiyorlar. Zor durumda kaldık, çünkü devlet bu yöntemi tamamen engelledi" dedi.

IMEI KAYDI YOKSA FİYAT UCUZLUYOR

Klonlama işlemiyle IMEI numarası değiştirilen telefonlar, ikinci elde daha düşük fiyatlardan alıcı bulurken bir telefoncu, "Kayıtlı bir iPhone 14 Pro Max 45-48 bin TL arasında satılırken, IMEI kaydı olmayan bir telefonun fiyatı 20-25 bin TL’ye kadar düşüyor. Çünkü klonlama işlemi yapılan telefonlarda uzun vadede sorunlar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN GELEN TELEFONDA IMEI KAYIT ÜCRETİNE ZAM

Yurt dışından telefon getirmek isteyenler için IMEI kayıt ücreti giderek artıyor. 2024 yılı için belirlenen IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak açıklandı. Ancak 2025'te bu rakamın yüzde 45 artışla 45.953 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca yurt dışı çıkış harcının da 720 TL'ye yükselmesi planlanıyor.

1 YIL BOYUNCA SİNYAL ALINMAZSA TELEFONLAR KAPANACAK

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle, yurt dışından getirilen ve bir yıl boyunca sinyal alınmayan telefonlar iletişime kapatılacak. Daha önce 7 yıl olan bu süre, artık 1 yıla indirildi. Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren bir yıl boyunca sinyal alınmayan telefonlar "siyah listeye" alınarak IMEI kayıtları silinecek.

Kaynak: Sabah