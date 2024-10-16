Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 934 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 19 liradan satılıyor.

Son Güncelleme:
Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…

  • Gram altın satış fiyatı: 2.934,29 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 5.019,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 10.032,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 19.821,65 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.994,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 49.706,14 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 2.667,36 dolar
Altın Sahiplerinin Dizlerinin Bağı Çözülecek: Roket Hızıyla Geliyor!Altın Sahiplerinin Dizlerinin Bağı Çözülecek: Roket Hızıyla Geliyor!Ekonomi

Altında Dengeler Değişti! İşte Günün İlk Rakamları...Altında Dengeler Değişti! İşte Günün İlk Rakamları...Ekonomi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Flaş Uyarı! Kuvvetli Yağışlar Başlıyor, Bu Saatlere Dikkat Meteoroloji'den Flaş Uyarı! Bu Saatlere Dikkat
Gençlik Sırrı Ortaya Çıkıt! Bu 5 Besini Her Gün Yiyen Yaşlanmıyor Gençlik Sırrı Ortaya Çıkıt! Bu 5 Besini Her Gün Yiyen Yaşlanmıyor
En Uzun Ömürlü Burçlar Açıklandı! Bu 3 Burç Çok Uzun Yaşıyor En Uzun Ömürlü Burçlar Açıklandı! Bu 3 Burç Çok Uzun Yaşıyor
Van’da Kaybolan Rojin’in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi Rojin’in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi