Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 934 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 19 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.934,29 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 5.019,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 10.032,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 19.821,65 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.994,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 49.706,14 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.667,36 dolar
Son Güncelleme: