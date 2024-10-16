Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

Dolar 15 Ekim gününü 34,2683'ten kapatırken, bugün dünkü kapanışın hemen üzerinde 34,2710'dan işlem görüyor. Euro ise güne 37,36 liradan işlem görmeye başladı.

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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2720 liradan, euro 37,3620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,2700 liradan, euro 37,3600 liradan işleme alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,2640 lira, uronun satış fiyatı ise 37,4200 lira olmuştu.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar - Resim : 1

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar - Resim : 2

Analistler, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması açısından yakından takip edileceğini belirtti.

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