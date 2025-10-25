Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle giriş ve orta segmentteki bazı akıllı telefon modellerinde bin TL’ye kadar fiyat indirimi bekleniyor.

YENİ ÖTV ORANLARI BELLİ OLDU

Resmi Gazete’deki karara göre cep telefonlarında uygulanacak ÖTV oranları, cihazların vergi matrahına göre yeniden düzenlendi:

4.500 TL ve altındaki cihazlarda ÖTV oranı yüzde 25,

4.500 TL ile 9.000 TL arasındaki cihazlarda yüzde 40,

9.000 TL üzerindeki cihazlarda ise yüzde 50 olarak açıklandı.

Bu değişiklikle, daha önce yüksek vergi diliminde yer alan bazı telefonların artık daha düşük oranda vergilendirileceği belirtildi.

EN ÇOK SATAN TELEFONLARDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Yeni düzenlemeden en çok giriş ve orta segment akıllı telefonların etkileneceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre, vergi oranlarındaki bu değişim popüler modellerde yaklaşık 1.000 TL’ye varan indirim anlamına geliyor.

İşte indirim beklenen telefon modelleri:

Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB

Casper VIA M40

Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

Vivo Y04

Infinix Hot 30i

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Oppo A5 Pro

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A17

KASIM AYINDA ETİKETLER DEĞİŞECEK

Sektör uzmanları, yeni ÖTV oranlarının özellikle dar gelirli tüketiciler için olumlu bir adım olduğunu belirtiyor. Kasım ayı itibarıyla indirimlerin fiyat etiketlerine yansıması ve rekabetin artması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu düzenleme, markaları daha uygun fiyatlı modeller üretmeye teşvik ederken, cep telefonu pazarında da canlılık yaratacak.

Kaynak: Haber Merkezi