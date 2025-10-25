Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin

Altın piyasasında sert bir düşüş yaşanırken, uzmanlar bu hareketi uzun süredir devam eden yükseliş trendinin ardından gelen “beklenen bir düzeltme” olarak yorumluyor. Yatırımcılar ise şimdi gözlerini güncel fiyatlara çevirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim itibarıyla altın piyasasındaki son rakamlar...

Son Güncelleme:
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında beklenmedik bir düşüş yaşanıyor. 52 haftalık yükselişini sürdüren altın, haftayı sert kayıpla kapattı. Gram altın 5 bin 545,35 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 710 TL’ye düştü. Yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken analistler bu hareketi “uzun süredir beklenen düzeltme” olarak nitelendiriyor.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Hafta başında 5 bin 897 TL’ye kadar yükselerek rekor seviyeye yaklaşan gram altın, hafta sonuna doğru yaklaşık 350 lira kayıpla 5 bin 545 TL’ye kadar indi. Yurt dışı piyasalarda ons altın da aynı şekilde geriledi. 20 Ekim’de 4 bin 381 dolarla zirveyi gören ons, hafta sonunda 4 bin 111 dolara kadar düştü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin - Resim : 1

Uzmanlara göre altındaki sert gerilemenin en önemli nedeni, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması. Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkış yaptı. Bu durum fiyatları aşağı çekti.

Analistler, kısa vadede dalgalanmaların sürmesinin normal olduğunu belirterek, “Altın uzun vadede hâlâ güçlü bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Küresel belirsizlikler tamamen ortadan kalkmadığı sürece altın yeniden toparlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

25 EKİM 2025 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

  • ALIŞ(TL) 5.544,31
  • SATIŞ(TL) 5.545,35

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ(TL) 39.147,00
  • SATIŞ(TL) 39.739,00

22 AYAR BİLEZİK

  • ALIŞ(TL) 5.340,36
  • SATIŞ(TL) 5.618,82

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

  • ALIŞ(USD) 4.111,84
  • SATIŞ(USD) 4.112,61
Altın Kan Kaybediyor: Dolar Güçlenince Fiyatlar GerilediAltın Kan Kaybediyor: Dolar Güçlenince Fiyatlar GerilediEkonomi

Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları ÇalıyorUzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları ÇalıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Altın
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Akaryakıta Yılın En Büyük Zammı Geliyor! Araç Sahiplerine Kötü Haber: Depoları Doldurun Akaryakıta Yılın En Büyük Zammı Geliyor! Araç Sahiplerine Kötü Haber: Depoları Doldurun
ABD'de Kritik Enflasyon Verisi Açıklandı ABD'de Kritik Enflasyon Verisi Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı! Tam 100 Tane... 13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı!
Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın
Ukrayna İçin Barış Sinyali... Rusya'dan Çarpıcı Açıklama! Ukrayna İçin Barış Sinyali... Rusya'dan Çarpıcı Açıklama!
Akşam Yemeği Sonrası Panik! 18 Mahkum Hastanelik Oldu Akşam Yemeği Sonrası Panik! 18 Mahkum Hastanelik Oldu
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti