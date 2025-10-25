Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında beklenmedik bir düşüş yaşanıyor. 52 haftalık yükselişini sürdüren altın, haftayı sert kayıpla kapattı. Gram altın 5 bin 545,35 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 710 TL’ye düştü. Yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken analistler bu hareketi “uzun süredir beklenen düzeltme” olarak nitelendiriyor.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Hafta başında 5 bin 897 TL’ye kadar yükselerek rekor seviyeye yaklaşan gram altın, hafta sonuna doğru yaklaşık 350 lira kayıpla 5 bin 545 TL’ye kadar indi. Yurt dışı piyasalarda ons altın da aynı şekilde geriledi. 20 Ekim’de 4 bin 381 dolarla zirveyi gören ons, hafta sonunda 4 bin 111 dolara kadar düştü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlara göre altındaki sert gerilemenin en önemli nedeni, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması. Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkış yaptı. Bu durum fiyatları aşağı çekti.

Analistler, kısa vadede dalgalanmaların sürmesinin normal olduğunu belirterek, “Altın uzun vadede hâlâ güçlü bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Küresel belirsizlikler tamamen ortadan kalkmadığı sürece altın yeniden toparlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

25 EKİM 2025 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 5.544,31

5.544,31 SATIŞ(TL) 5.545,35

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ(TL) 39.147,00

39.147,00 SATIŞ(TL) 39.739,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ(TL) 5.340,36

5.340,36 SATIŞ(TL) 5.618,82

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.111,84

4.111,84 SATIŞ(USD) 4.112,61

Kaynak: Haber Merkezi