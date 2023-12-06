Cem Küçük, Mehmet Şimşek ile görüştü: Asgari ücret tahminini açıkladı

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili iktidara yakın yazar Cem Küçük'den bir tahmin geldi.

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Cem Küçük, Mehmet Şimşek ile görüştü: Asgari ücret tahminini açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşme sonrası asgari ücret zammıyla ilgili bir tahminde bulundu.

Küçük, 28 Mayıs’ta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede ekonomi politikalarından, memur ve emekli zamlarına, asgari ücret artışına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

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Küçük, görüşmenin hemen sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamada yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonla mücadele için faiz politikasında 180 derecelik bir değişikliğe gittiğini, ücret politikalarında da kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade ederken, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira civarında olacağını öne sürdü.

Küçük’ün tahminine göre, 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38 seviyesinde olacak. Bu hesaplamalara göre, kamuoyunda yüzde 40 civarında bir asgari ücret zammı beklentisi oluştuğunu söyleyen Küçük, hükümet kanadından yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu aktardı.

Küçük, yüzde 40’lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

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