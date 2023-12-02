Merkez Bankası eski başekonomisti, 2024 asgari ücret zammına ilişkin grafikle net rakam verdi ve kötü haberi açıkladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, 2024 asgari ücret zammı tahminini açıkladı. Asgari ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesine değinen Kara, grafikle kötü haberi açıkladı.
Milyonlarca işçinin gözü kulağı da aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 11 Aralık'ta başlayacak süreçle birlikte, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin 4'üncü toplantı ardından belirlenmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
"BİR KEZ VERİLECEK ZAMLA BU İŞ BİTER"
Asgari ücret zammına ilişkin bugün Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" dedi.
ENFLASYON TAHMİNİ
OVP ve TCMB'nin 2024 yılı yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 36 civarında bulunuyor. Asgari ücrete hedeflenen enflasyon kadar yani yüzde 36 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 15 bin 600 TL olacağı ortaya çıkıyor.
AÇLIK SINIRI GRAFİĞİNİ PAYLAŞTI
Bu gelişmelerle birlikte sosyal medya hesafından Türk-İş'in 'açlık sınırı' ve 'asgari ücret' zammı beklentisini grafikle paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:
"Ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB'nin yüzde 36 enflasyon tahminini dahi esas alırsak: 2024'te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret 17.500 TL (yüzde 53,5 artış)."
Öte yandan 2024 yılında Türk-İş'in açlık sınırı 20 bin TL olması beklenirken, Kara, yukarıda yer alan grafiği paylaştı:
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.