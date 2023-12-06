Şirketlerin planı belli oldu: İşte sektör sektör beklenen zam oranları!

Şirketlere danışmanlık veren Mercer'in 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması raporu yayımlandı. Araştırmaya 1.744 firma katıldı.

YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ OLUŞTU

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Mercer, 2024 yılında firmaların ortalama yüzde 50 zam yapacağını bildirdi.

En yüksek zam vermesi beklenen sektör ise yüzde 71'le sigorta oldu.

Firmaların yüzde 59’u yılda bir kez, yüzde 33’ü iki kez ve yüzde 8’i üç veya daha üzerinde zam yapmayı hedefliyor.

EN FAZLA BÜTÇE TEKNOLOJİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDE OLDU

2022 yılının son çeyreğinden Eylül 2023'e kadar en fazla ücret artışı gösteren sektörler sırasıyla yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, yüzde 108'le enerji sektörü oldu.

En fazla ücret artışı gösteren iş kolları ise tedarik zinciri, üretim ve mühendislik olarak sıralandı. Firmaların en fazla bütçe ayırdığı yeni mezun rollerinde ise yapay zeka ve teknolojinin öncelik kazandığı görülüyor.

İstanbul en çok ücret alan bölge konumunda. Buna karşılık, İzmir ve Ankara bölgeleri ile İstanbul arasındaki ücret farkı her geçen yıl kapanmaya devam ediyor. Yeni mezun ve genel müdür arasındaki ücret farkı da birbirine yaklaşmaya devam ediyor. Geçen sene 14 kat olan farkın bu sene 13 kata düştüğü gözlemleniyor.

"MAKAS 2021'E GÖRE DARALDI"

Mercer Türkiye ve Doğu Akdeniz Kariyer Bölge Lideri Şadiye Azışık Kılcıgil, şunları söyledi:

“Türkiye’de özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte geçtiğimiz ve bu yıl daha fazla gördüğümüz yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltiyor. 2024 yılında firmaların çalışanlarına yapması beklenen toplam ücret oranı artışı yüzde 50 olarak tespit edildi.

Çok daha önceki senelerde enflasyonla paralel ilerleyen ücret artışlarının 2021 yılından bu yana asgari ücret artış oranlarıyla paralel ilerlediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra yüksek enflasyon ve asgari ücretteki artışlar, yeni mezun ücret seviyesini yukarı yönlü oynatmaya devam ederken organizasyonlardaki üst seviye rollerde benzer seviyelerde artışlar yapılmadığı görüldü. Bu durum, Türkiye’deki yeni mezun ve genel müdür seviyeleri arasındaki makasın 2021 ve geçtiğimiz yıla göre daraldığını gösteriyor."