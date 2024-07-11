'Cebinde 10 Bin Lirası Olanlar' Diyerek Anlattı: İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, borsa ve gümüş hakkındaki orta vade öngörülerini paylaştı. Kişisel Youtube kanalında konuşan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:

"Borsa İstanbul 10 bin 774 puanda. 10 bin 900 üzerinde rakamlar kalıcı olamadı. Düşüş öngörümü koruduğum için borsaya girişte 9400 puanı bekliyorum. Borsa tarafındaki arkadaşların da sıkıldığını gözlemliyoruz. Endeks yükselişi eşittir hisse yükselişi değil. Borsadaki arkadaşlarımız beklemeli.

Dolar TL kuru 32.87 kuruş seviyesinde. Cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yıl sonunda 40-45 lira bandını bekliyoruz. 36 lirayla alakalı bir revize yapıldı yıl sonu için ama benim öngörümde değişiklik yok. Dolarla kesinlikle borçlanılmamalı. Zaman zaman iyimserlikler olacaktır ama dolar endeksinin düşmesi lazım ki düşüşlerden bahsedelim. Kontrollü bir sistem var karşımızda.

ALTIN

Ons altın 2380 dolarda. Ons altın kritik direnç olan 2360 doları kırdı, 2380 doları test etti. Bugün de bu kapanışı gerçekleştirirse 2460 dolar seviyesini telafuz edebiliriz. Burada kırmızı çizgimiz 2360 dolar seviyesi. Bu seviye için de ABD enflasyon verisi bekleniyor. Burada büyük bir kırılma olacak.

Enflasyon verisinden sonra hangi yöne kırılacağına dair yüzde 50-50. Başka bir ihtimal yok. Enflasyonda düşüş beklentisi de olsa kontrol merkez bankalarında olduğu için fiyatlamalar ters kalabilir. İçimdeki hissiyat ise şu. 2300-2280'i telafuz ettim. Bu alanlar ihlal edildi, buraların dolması gerekiyor ki yükselişler devam etsin.

Yukarıda 2460 dolar seviyesi var. Kısa vadede aşağıda kıramadığı bir alan var, bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de 2320 dolara kadar gerileceğini düşünüyorum. Kısa vade için bu fiyatlama satın alınır mı? Büyük bir risk bence.

GRAM ALTIN

Gram altın TL serbest piyasalarda 2520-2528 lirada. Gram altın TL fiyatı ciddi yükseliş gösterdi. 2537 liraya kadar yükseldi. Haziran ayında, bayramdan önce 2420 lirada olan gram altın bugün 2537 liraya kadar yükseldi. Haziranda temmuz ayı hazırlığını boşuna yapmadım. Haziran ayında buralar güzel fiyatlar, fırsatlar uyarılarım vardı. Temmuz ayındayız, ağustosta yeni bir rekor, eylülde yeni bir rekor, ekimde yeni bir rekor, her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz.

GÜMÜŞ

Gümüş onsu 31 dolarda. Burada da aşağıda 28.80, yukarıda 32.80 dolarla alakalı destek ve direnç seviyeleri var. Ne kadar geniş bant aralıkları. ABD'deki enflasyon verisinden sonra hangi yöne kırılacaksa bu seviyeler test edilecektir. Benim düşüncem son bir kez aşağı yönlü gelme ihtimalidir ama kesin bir şekilde şöyle olur diyemiyorum.

Gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Kısa vadede düşüşler alım fırsatıdır. 31.80 - 34 lira bant aralıklarını takip edeceğiz. Sert dalgalanmalar olacağı için hangi yöne kırılırsa, düşüş olursa alım fırsatı, yükseliş olursa da kesinlikle satış fırsatı değildir. Yeni rekorlara hazır olmakta fayda var.

DİKKAT ÇEKEN HESAPLAMA

1 Ocak'ta elinde 10 bin lirası olan bir yatırımcı altın alsaydı, yüzde 24 gelir elde etmiş olacaktı, gümüş alsaydı yüzde 44 gelir elde etmiş olacaktı. Yılın ilk yarısında gümüş en çok kazandıran emtia oldu."